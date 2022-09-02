В Украине число внутренних переселенцев выросло почти до 7 млн

За полгода войны с россией внутренними переселенцами стали 6,9 миллионов украинцев, свидетельствуют данные Международной организации по миграции (МОМ) на 23 августа.

"Большая часть из более чем 300 тысяч новых перемещений, начиная с июля, имела место на юге и востоке страны", - отмечают в организации.

При этом почти половина переселенцев (44%) трудоспособного возраста сейчас не получают доход. Лишь одна треть опрошенных указала зарплату как основной источник дохода после перемещения, а 24% отметили, что возлагаются на государственную поддержку. Как следствие, большинство перемещенных домохозяйств приняли такие меры, как сокращение расходов (70%), включая расходы на продовольствие, а треть взяла ссуду.

МОМ выражает беспокойство условиями проживания переселенцев с приближением осени и зимы. 22% перемещенных лиц среди опрошенных отметили, что их жилье не пригодно к зимним реалиям в Украине. Более трети опрошенных не имеют возможности переехать в приемлемое жилье преимущественно за неимением средств. 30% ВПЛ, нашедших убежище в селах (в общей сложности около 2 млн человек), не имеют доступа к медицинским услугам.

Кроме того сообщается, что в денежной помощи нуждаются около 60% переселенцев, вернувшихся лиц, а также оставшихся возле своих домов. О потребности в лекарствах и ремонтных и строительных материалах в первую очередь отмечают вернувшиеся и не перемещенное население (по 7%).

Ранее власти заявили, что переселенцев на зиму разместят в учебных заведениях, которые будут работать онлайн.