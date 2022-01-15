В Украине будут строить автомобильные дороги из промотходов

16:09 07 Сентябрь Киев, Украина

Промышленные отходы начнут использовать при строительстве автомобильных дорог, это улучшит экономическое развитие страны.



Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в понедельник, 7 августа.

Отмечается, что возможность такого системного строительства предусмотрена проектом концепции Государственной целевой экономической программы строительства автомобильных дорог общего пользования с цементобетонным покрытием на 2021-2025 годы. Согласно данного документа, доля автомобильных дорог с цементобетонным покрытием увеличится до 30%, за счет:

четких механизмов финансирования ремонта и строительства дорог из государственного и местных бюджетов;

повышения экологичности строительства, в частности, из-за использования отходов и побочных продуктов промышленности в качестве заполнителей в цементобетонных смесях.

исследования новых возможностей строительства дорог на основе современных энерго- и ресурсосберегающих материалов и технологий.

Предполагается, что это позволит улучшить транзитный потенциал страны, повысить уровень локализации и уменьшить импортозависимость, а также решить вопросы управления промышленными отходами, создать новые рабочие места и эффективно использовать бюджетные деньги в дорожном хозяйстве.

"Ассоциация еще в мае обращалась к представителям правительства и парламента с предложениями по активному использованию металлургических шлаков и золошлаковых материалов в строительстве. Ведь в Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн тонн соответственно. Следовательно, предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны", - рассказала координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко.

При этом отмечается, что бизнес-сообщество концептуально поддержало инициативу, однако призвало доработать текст документа и учесть следующие три пункта:

добавить побочные продукты/вторичное сырье промышленности в перечень материалов, которые могут использоваться в процессе строительства автомобильных дорог. Ведь некоторые материалы в перспективе могут получить свойство менять свой юридический статус как отходов. В частности, в контексте запланированной реформы управления отходами;

уточнить возможность финансирования программы также за счет денег Государственного дорожного фонда;

предоставить приоритет в использовании вторичного сырья в качестве заполнителей в цементобетонных смесях и слоях основания автомобильных дорог. В частности, приоритетное применение шлакопортландцемента и шлакощелочных цементов.