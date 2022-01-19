В Украине будут наказывать застройщиков-мошенников



Как сообщает источник в МВД, причиной для разработки этих законопроектов стали массовые обращения жертв неудачных инвестиций в лопнувшие строительные проекты компаний "Укрбуд", "Аркада" и SAGA Development.

"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество. Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть.

По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", — заявил Геращенко.