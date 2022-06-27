В Украине будут контролировать количество бездомных животных по европейским практикам

09:08 27 июня Киев, Украина

С наступлением войны количество бездомных животных в Украине значительно возросло. Чтобы решить этот вопрос цивилизованным путем, Кабин одобрил постановление, согласно которому в Украине будут контролировать количество бездомных животных по европейским практикам.
 
Об этом сообщает Минсреды.

Согласно постановлению, животных будут вылавливать и проводить им ветеринарный осмотр, биостерилизацию, вакцинацию и искать для них дом.

Также каждое животное можно будет идентифицировать по фото и данным о нем в муниципальном реестре. Кроме того, местные органы самоуправления смогут разработать собственные программы защиты бездомных животных.

Если животное будут возвращать в место отлова, ему все равно будут проводить ежегодную ревакцинацию и контролировать его наличие в реестре, отмечают в Минсреды.

С наступлением войны количество бездомных животных в Украине значительно возросло, поэтому необходимо решать этот вопрос, считает министр Руслан Стрелец.