09:08 27 июня Киев, Украина

С наступлением войны количество бездомных животных в Украине значительно возросло. Чтобы решить этот вопрос цивилизованным путем, Кабин одобрил постановление, согласно которому в Украине будут контролировать количество бездомных животных по европейским практикам.

Об этом сообщает Минсреды.



Согласно постановлению, животных будут вылавливать и проводить им ветеринарный осмотр, биостерилизацию, вакцинацию и искать для них дом.



Также каждое животное можно будет идентифицировать по фото и данным о нем в муниципальном реестре. Кроме того, местные органы самоуправления смогут разработать собственные программы защиты бездомных животных.



Если животное будут возвращать в место отлова, ему все равно будут проводить ежегодную ревакцинацию и контролировать его наличие в реестре, отмечают в Минсреды.



С наступлением войны количество бездомных животных в Украине значительно возросло, поэтому необходимо решать этот вопрос, считает министр Руслан Стрелец.