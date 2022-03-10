В Украине более 30 млн граждан заключили декларацию с семейным врачом

Замминистра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что по данным, на 18 октября 30 млн 600 тысяч граждан Украины заключили декларацию с семейным врачом.

“30 млн 600 тыс. граждан Украины, по состоянию на 18 октября, заключили декларацию с семейным врачом. Это вроде как много, но на самом деле еще очень много людей, которые не имеют декларации. Вам в любом случае окажут медицинскую помощь при обращении в учреждение амбулаторной медицинской помощи, однако лучше, чтобы вы заключили декларацию, потому что по декларации есть и финансирование за вашу медицинскую помощь для учреждения здравоохранения”, — сообщила Ирина Микичак.