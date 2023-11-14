В Украине более 1654 детей пострадали из-за агрессии рф

10:27 14 ноября Киев, Украина

Более 1654 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 14 ноября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 510 детей погибли и более 1144 получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 492, Харьковской - 304, Херсонской - 135, Киевской - 129, Запорожской - 100, Николаевской - 97, Днепропетровской - 97, Черниговской - 72, Луганской - 67.



13 ноября в результате обстрела войском рф гражданского автомобиля возле пгт. Зеленовка Херсонской области получила ранение 2-месячная девочка.