В Украине без вести пропавшими считаются 230 детей

11:22 31 августа Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину по состоянию на 31 августа без вести пропавшими числятся 230 детей.



Об этом сообщает Офис генпрокурора со ссылкой на государственный портал Дети войны.



Согласно обнародованным данным, 230 детей пропали без вести, а 7297 детей депортированы. В то же время уже найдено 5177 детей и 53 удалось вернуть.



Отмечается, что более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения россии.

"По состоянию на утро 31 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 379. Не изменились и данные относительно раненых - более 735", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.



В Офисе генерального прокурора уточнили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими военными повреждены 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.