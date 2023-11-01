В Украине без света остается 431 населенный пункт

12:57 01 ноября Киев, Украина

Сегодня, 1 ноября, электроэнергии , производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Компания "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".



В компании проинформировали, что вчера, 31 октября, в энергосистеме был зафиксирован профицит (избыток производимой электроэнергии) из-за активной работы электростанций на ВИЭ в солнечный и ветреный день.

"Чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ, "Укрэнерго" обратилась к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии в течение 3 дневных часов общим объемом 690 МВт-час. помогло избежать лишних расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сегодня Украина импортирует электроэнергию в вечерние часы (период максимального потребления) из Молдовы и Польши, общим объемом 2456 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 459 МВт. Экспорт осуществляется в Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 1120 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 182 МВт.



Отмечается, что из-за последствий непогоды без света остается 11 населенных пунктов в Житомирской и Закарпатской областях. Продолжаются ремонтные работы.