В Украине без света остается 431 населенный пункт

12:57 01 ноября Киев, Украина

Сегодня, 1 ноября, электроэнергии , производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Компания "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.
 
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании проинформировали, что вчера, 31 октября, в энергосистеме был зафиксирован профицит (избыток производимой электроэнергии) из-за активной работы электростанций на ВИЭ в солнечный и ветреный день.
"Чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ, "Укрэнерго" обратилась к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии в течение 3 дневных часов общим объемом 690 МВт-час. помогло избежать лишних расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что сегодня Украина импортирует электроэнергию в вечерние часы (период максимального потребления) из Молдовы и Польши, общим объемом 2456 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 459 МВт. Экспорт осуществляется в Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 1120 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 182 МВт.

Отмечается, что из-за последствий непогоды без света остается 11 населенных пунктов в Житомирской и Закарпатской областях. Продолжаются ремонтные работы.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных" - говорится в сообщении.