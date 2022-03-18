В Украине бензин с сегодняшнего дня будет стоить не больше 40 грн

С 18 марта цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС снизятся. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин во время телемарафона.
Он назвал максимальную стоимость топлива на АЗС, которая должна быть. «С завтрашнего дня (18 марта. – Ред.) цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен за литр», – сказал Кудин.
По его словам, цены на бензин снизятся еще больше – он подешевеет почти на 8 грн и должен стоить около 36 грн.
«Бензин подешевеет на 7,76 грн, и будет не дороже 35,76 грн», – уточнил замминистра.
Напомним, После начала полномасштабной войны России против Украины на многих АЗС возник серьезный дефицит горючего и кое-где бензин продавали максимум по 20 литров в «одни руки».
Он назвал максимальную стоимость топлива на АЗС, которая должна быть. «С завтрашнего дня (18 марта. – Ред.) цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен за литр», – сказал Кудин.
По его словам, цены на бензин снизятся еще больше – он подешевеет почти на 8 грн и должен стоить около 36 грн.
«Бензин подешевеет на 7,76 грн, и будет не дороже 35,76 грн», – уточнил замминистра.
Напомним, После начала полномасштабной войны России против Украины на многих АЗС возник серьезный дефицит горючего и кое-где бензин продавали максимум по 20 литров в «одни руки».
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