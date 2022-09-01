16:22 31 августа Киев, Украина

В Украине активизировались онлайн-мошенники, которые обещают денежные выплаты и выманивают данные банковских карточек украинцев.

Об этом сообщает Госспецсвязи.



Мошенники обещают "компенсации" и "финансовую помощь" - например, от якобы ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста, при этом говорят, что выплаты производятся "за счет конфискованных активов рф".



В социальных сетях кибермошенники распространяют объявления и просят перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого “Единого Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств”. Там просят ввести данные банковской карты, чтобы якобы получить выплату, но после этого можно остаться без денег. .



Украинцев просят не доверять информации от непроверенных источников, а о выплатах пособий и компенсаций узнавать из официальных сайтов госорганов, уточнять информацию по официальному телефону госоргана или во время личного визита.



Кроме того, в Госспецсвязи призывают:

никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;

если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте, следует немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.

Список мошеннических страниц - на сайте CERT-UA.