В Украине 4,5 миллиона человек начали вакцинироваться от коронавируса

10:31 18 августа Киев, Украина

В Украине за 17 августа было сделано 118 594 прививок от коронавируса. Из этого числа привитых 58 441 человек сделали первую дозу вакцины, а 60 153 человека завершили вакцинацию второй дозой. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 18 августа.

Накануне работали 839 мобильных бригад, 2 797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в Украине сделали 7 702 997 прививок.

Напомним, что в Украине 14% взрослых граждан получили первую дозу COVID-вакцины. На сегодня проблем с недостатком вакцин нет. Начиная с июля вакцины в Украину прибывают еженедельно.