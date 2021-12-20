В Украине 30 ноября состоится День добрых дел #ЩедрийВівторок  

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation проводит акцию #ЩедрийВівторок с целью привлечь и дать мотивацию большому количеству украинцев нести добро в мир, помогать нуждающимся и приобщаться к добрым делам.

#ЩедрийВівторок – День добрых дел – представляет собой часть акции #GivingTuesday, которая возникла на территории США. Главная идея – показать, что творить добро просто и приятно.

В прошлом году в Украине к акции присоединились 126 тысяч участников. В этом году организаторы акции надеются, что #ЩедрийВівторок привлечет еще больше желающих присоединиться ко Дню добрых дел. Помощь не ограничивается только деньгами – можно распространить информацию о добром деле, стать волонтером; можно отдать вещи на благотворительность, помочь соседям или просто ответственно относиться к окружающей среде.

Перечень акций доступен на «Карте добра», каждый может приобщиться к той, которая понравится по идее или подойдет по географическому расположению.

Важным аспектом в акции #ЩедрийВівторок является огласка в социальных сетях. Если человек присоединился к благотворительной акции, то он своим добрым поступком должен смело поделиться. Так он своим примером поощрит других людей принять участие в акции #ЩедрийВівторок.

Благотворительный фонд берет свое начало в 2015 году. Его основателями стала семья Загорий (бенефициары фармацевтической компании Дарница). Основной целью фонда является развитие и поддержка благотворительных организаций.