В Украине 20 марта действуют зеленые коридоры - список

10:51 20 марта Киев, Украина

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о действующих гуманитарных коридоров 20 марта.

 
Гуманитарные коридоры на 20 марта:
  • Мариуполь — Запорожье
Автобусы для марупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30, отправление в 11.00.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.
 
  •  Бобрик — Бровары
Место сбора – Дом культуры по улице Шевченко, 2.
 
  • Тарасовка — Бровары
Место сбора – на улице Девятое января, 6.
 
  •  Бородянка — Белая Церковь
Место сбора – улица Центральная, 331.


Кроме того, гуманитарные грузы из Харькова будут отправлены в город Волчанск, поселки Рогань и Новая Рогань.