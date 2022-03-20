В Украине 20 марта действуют зеленые коридоры - список

10:51 20 марта Киев, Украина

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о действующих гуманитарных коридоров 20 марта.

Гуманитарные коридоры на 20 марта:

Мариуполь — Запорожье

Автобусы для марупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30, отправление в 11.00.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.

Бобрик — Бровары

Место сбора – Дом культуры по улице Шевченко, 2.

Тарасовка — Бровары

Место сбора – на улице Девятое января, 6.

Бородянка — Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331.





Кроме того, гуманитарные грузы из Харькова будут отправлены в город Волчанск, поселки Рогань и Новая Рогань.