В Украине 20 марта действуют зеленые коридоры - список

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о действующих гуманитарных коридоров 20 марта.
Гуманитарные коридоры на 20 марта:
- Мариуполь — Запорожье
Автобусы для марупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30, отправление в 11.00.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.
- Бобрик — Бровары
Место сбора – Дом культуры по улице Шевченко, 2.
- Тарасовка — Бровары
Место сбора – на улице Девятое января, 6.
- Бородянка — Белая Церковь
Место сбора – улица Центральная, 331.
Кроме того, гуманитарные грузы из Харькова будут отправлены в город Волчанск, поселки Рогань и Новая Рогань.
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