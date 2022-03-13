В Украине 13 марта будут действовать зеленые коридоры - список

Об открытии гуманитарного коридора сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Автобусы вывезут местных жителей. Далее они отправятся в безопасные места на поезде.
Режим тишины объявлен с 09:00.
13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
Режим тишины объявлен с 09:00.
13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
- В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
Автобусы продолжают движение из Песковки.
- Светильник – Плоское – Гоголев – Красиловка – Апрельское - Бровары
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев
Автобусы будут отправлены из Киева.
- Большая Дымерка – Бровары
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Кременная – Лиман
- Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск
- Попасная – Бахмут – Славянск
- Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск
- Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск
Эвакуация проводится бесплатно!
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии