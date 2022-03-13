В Украине 13 марта будут действовать зеленые коридоры - список

10:51 13 марта Киев, Украина

Об открытии гуманитарного коридора сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

 
Автобусы вывезут местных жителей. Далее они отправятся в безопасные места на поезде.

Режим тишины объявлен с 09:00.

13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
  • В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
  • Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
     Автобусы продолжают движение из Песковки.
  • Светильник – Плоское – Гоголев – Красиловка – Апрельское - Бровары
    Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  •  Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев
    Автобусы будут отправлены из Киева.
  • Большая Дымерка – Бровары
    Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Кременная – Лиман
  • Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск
  • Попасная – Бахмут – Славянск
  • Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск
  • Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск
Эвакуация проводится бесплатно!