В Украине 13 марта будут действовать зеленые коридоры - список

10:51 13 марта Киев, Украина

Об открытии гуманитарного коридора сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Автобусы вывезут местных жителей. Далее они отправятся в безопасные места на поезде.



Режим тишины объявлен с 09:00.



13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

Автобусы продолжают движение из Песковки.

Светильник – Плоское – Гоголев – Красиловка – Апрельское - Бровары

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев

Автобусы будут отправлены из Киева.

Большая Дымерка – Бровары

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Кременная – Лиман

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск

Попасная – Бахмут – Славянск

Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск

Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск

Эвакуация проводится бесплатно!