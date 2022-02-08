В Украине вводят единый смарт-билет на весь общественный транспорт

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что со вторника, 22 сентября, в Украине заработает услуга смарт-билет — один билет на все виды общественного транспорта.
"Это единственный цифровой билет, который анонсировали месяц назад. Но будем дорабатывать в таком пилотном режиме. Начали с популярного направления - "Укрзализницы" и Киевметрополитена. Но завтра это уже выйдет на промышленную продажу", - рассказал министр.
Купить билет можно будет на сервисе Smart Ticket, а затем в кассах или иных системах по продаже билетов. По словам Криклия, сейчас стоимость единого билета равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую "экономическую составляющую" сервиса.
"Сейчас это не больше и не меньше стоимости билетов. Комиссию на оплату дополнительных расходов покрывают соответствующие компании. Например, Киевпарксервис или Киевметрополитен. Они покрывают комиссию, чтобы не было дороже. Но цель, чтобы было выгоднее, чтобы была дополнительная экономия", — рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.
Глава министерства заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков.
Купить билет можно будет на сервисе Smart Ticket, а затем в кассах или иных системах по продаже билетов. По словам Криклия, сейчас стоимость единого билета равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую "экономическую составляющую" сервиса.
"Сейчас это не больше и не меньше стоимости билетов. Комиссию на оплату дополнительных расходов покрывают соответствующие компании. Например, Киевпарксервис или Киевметрополитен. Они покрывают комиссию, чтобы не было дороже. Но цель, чтобы было выгоднее, чтобы была дополнительная экономия", — рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.
Глава министерства заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков.
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