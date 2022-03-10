В УЕФА рассмотрели политический подтекст в новой футбольной форме сборной

12:31 10 Июнь Киев, Украина

Руководство УЕФА настаивает на том, чтоб с новой формы украинской сборной убрали слоган "Героям слава".

Об этом пишет Чемпионат со ссылкой на комментарий УЕФА.



В комментарии говорится, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.



Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.



А вот второй слоган - "Героям слава" - необходимо убрать, потому что в сочетании с первым он несет политический смысл.