В УЕФА назвали лучшего игрока Евро-2020

05:27 12 июля Киев, Украина

Лучшим игроком Чемпионата Европы по футболу 2020 стал 22-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма - вратарь сборной Италии.

В августе 2016 года был вызван в основную сборную Италии и находится в ней по сей день, став самым молодым игроком, вызванным в сборную Италии за последние 105 лет.

Донарумма сыграл во всех матчах своей команды на Евро-2020, сообщает УЕФА.

Во время группового этапа он не пропустил ни одного мяча. В матчах плей-офф Донарумма пропускал по одному мячу за матч.

Во время серии пенальти в финале турнира против Англии Донарумме удалось отбить два удара, он справился с попытками Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, и во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы-2020 по футболу.