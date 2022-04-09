В УЕФА назвали лучшего игрока Евро-2020

Лучшим игроком Чемпионата Европы по футболу 2020 стал 22-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма - вратарь сборной Италии.
В августе 2016 года был вызван в основную сборную Италии и находится в ней по сей день, став самым молодым игроком, вызванным в сборную Италии за последние 105 лет.
Донарумма сыграл во всех матчах своей команды на Евро-2020, сообщает УЕФА.
Во время группового этапа он не пропустил ни одного мяча. В матчах плей-офф Донарумма пропускал по одному мячу за матч.
Во время серии пенальти в финале турнира против Англии Донарумме удалось отбить два удара, он справился с попытками Джейдона Санчо и Букайо Саки.
Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, и во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы-2020 по футболу.
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