В трех областях свет не будут выключать из-за измерений потребления - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" по состоянию на 11 часов.
Лимиты потребления не применялись в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, где 9 февраля запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии.
Лимиты потребления не применялись в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, где 9 февраля запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии.
Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.
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