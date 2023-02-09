В трех областях свет не будут выключать из-за измерений потребления - "Укрэнерго"

14:01 09 февраля Киев, Украина

Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.





Лимиты потребления не применялись в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, где 9 февраля запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго" по состоянию на 11 часов.Лимиты потребления не применялись в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, где 9 февраля запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии.

“Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии”, – сообщили в “Укрэнерго”.

Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.