В Токио прошла торжественная церемония открытия Олимпиады. ФОТООТЧЕТ

19:44 23 июля Киев, Украина

Сегодня в Токио прошло торжественное открытие Олимпийских игр-2020. Несмотря на то, что трибуны были пустыми из-за пандемии, открытие олимпиады прошло ярко и зрелещно.

Пандемия же стала причиной того, что церемония открытия прошла без зрителей: на трибуны допустили только ограниченное число представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.

Тем не менее Олипиада открылась грандиозными зрелищем — после залпов фейерверков, грандиозного светового шоу и выступления артистов, на стадион вышли представители команд каждой страны, хотя и не в полных составах.
 
Фото: Открытие Олимпийских игр 01
Фото: Открытие Олимпийских игр 02
Фото: Открытие Олимпийских игр 03
Фото: Открытие Олимпийских игр 04
Фото: Открытие Олимпийских игр 05
Фото: Открытие Олимпийских игр 06