В Токио прошла торжественная церемония открытия Олимпиады. ФОТООТЧЕТ

Сегодня в Токио прошло торжественное открытие Олимпийских игр-2020. Несмотря на то, что трибуны были пустыми из-за пандемии, открытие олимпиады прошло ярко и зрелещно.
Пандемия же стала причиной того, что церемония открытия прошла без зрителей: на трибуны допустили только ограниченное число представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.
Тем не менее Олипиада открылась грандиозными зрелищем — после залпов фейерверков, грандиозного светового шоу и выступления артистов, на стадион вышли представители команд каждой страны, хотя и не в полных составах.
Пандемия же стала причиной того, что церемония открытия прошла без зрителей: на трибуны допустили только ограниченное число представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.
Тем не менее Олипиада открылась грандиозными зрелищем — после залпов фейерверков, грандиозного светового шоу и выступления артистов, на стадион вышли представители команд каждой страны, хотя и не в полных составах.
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