В Тернополе пройдет выставка ​​архива ОУН 1948-1951 годов

Уникальные вещи хранились в трех бидонах
В Тернополе представлена выставка недавно найденного крупнейшего архива ОУН 1948-1951 годов и личные вещи повстанцев. Об этом сообщил экснардеп и заместитель председателя ВО "Свобода" Юрий Сиротюк в Facebook.
«14 декабря 2021 в 11-00 в помещении Музея национально-освободительной борьбы Тернопольщины (ул. Медовая, 5) состоится презентация недавно найденного архива ОУН (вероятно организационной референтуры ОУН Подольского края, датированный 1948-1951 гг.) 14 октября 2021г. на Бережанщине», – говорится в сообщении.
Среди ценных находок личные вещи повстанцев: вышиванка, фотоаппарат, булавки, нити, центральные и пропагандистские издания подполья ОУН и УПА, листовки, обращения, бофоны, брошюры и т.д., а также библиотека, составленная из советских книг.
По словам экснардепа, наиболее интересная находка – более 20 рисунков авторства Нила Хасевича.
«Изюминкой материалов из бидонов является альбом с работами известного украинского графика и художника, активного участника вооруженного подполья, члена Украинского Главного Освободительного Совета Нила Хасевича. В альбоме представлено более 20 работ, выполненных им лично и в сотрудничестве с учениками-графиками подполья», – сообщил Сиротюк.
В Тернополе представлена выставка недавно найденного крупнейшего архива ОУН 1948-1951 годов и личные вещи повстанцев. Об этом сообщил экснардеп и заместитель председателя ВО "Свобода" Юрий Сиротюк в Facebook.
«14 декабря 2021 в 11-00 в помещении Музея национально-освободительной борьбы Тернопольщины (ул. Медовая, 5) состоится презентация недавно найденного архива ОУН (вероятно организационной референтуры ОУН Подольского края, датированный 1948-1951 гг.) 14 октября 2021г. на Бережанщине», – говорится в сообщении.
Среди ценных находок личные вещи повстанцев: вышиванка, фотоаппарат, булавки, нити, центральные и пропагандистские издания подполья ОУН и УПА, листовки, обращения, бофоны, брошюры и т.д., а также библиотека, составленная из советских книг.
По словам экснардепа, наиболее интересная находка – более 20 рисунков авторства Нила Хасевича.
«Изюминкой материалов из бидонов является альбом с работами известного украинского графика и художника, активного участника вооруженного подполья, члена Украинского Главного Освободительного Совета Нила Хасевича. В альбоме представлено более 20 работ, выполненных им лично и в сотрудничестве с учениками-графиками подполья», – сообщил Сиротюк.
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