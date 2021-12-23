15 новых телерадиоорганизаций будут вещать в информационном пространстве Украины по итогам конкурсов, проведенных Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания в 2021 году.
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Всего в 2021 году были определены победители в трех конкурсах на радиовещание и одном конкурсе на цифровое телевидение. По результатам в телерадиоинформационном пространстве страны появилось 15 новых вещателей. Также регулятор объявил еще три конкурса на телевизионное цифровое и радиовещание, которые будут рассматриваться уже в следующем году.
В 2021 году для развития радиовещания было проведено три конкурса с использованием 186 частот FM-диапазона и одной частоты УКВ-диапазона.
На первый конкурс было выставлено 55 частотных присвоений для развития общенациональных сетей, его победителем стал Общественный вещатель. На второй конкурс было предложено 109 частотных присвоений для развития радиовещания всех территориальных категорий. Третий конкурс был только для развития местной речи. Были определены победители на 155 частотных присвоениях.
По результатам трех конкурсов 84 частоты получила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ), в том числе радиопрограммы Украинского радио, Радио "Луч" и Радио "Культура".
16 частот получили пять общенациональных вещателей, семь частот FM-диапазона и одну УКВ-частоту получили четыре региональных компании. 29 частот дополнительно получили 15 местных компаний и 10 частот получили девять новых компаний.
Конкурс на цифровое эфирное вещание, итоги которого подведены в конце октября, предлагал частоты в 43 населенных пунктах 17 областей Украины. Он позволил определить 37 победителей, среди которых 18 телерадиоорганизаций, осуществляющих аналоговое вещание, девять региональных и четыре местных телерадиоорганизации, шесть новых местных телерадиоорганизаций.
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Всего в 2021 году были определены победители в трех конкурсах на радиовещание и одном конкурсе на цифровое телевидение. По результатам в телерадиоинформационном пространстве страны появилось 15 новых вещателей. Также регулятор объявил еще три конкурса на телевизионное цифровое и радиовещание, которые будут рассматриваться уже в следующем году.
В 2021 году для развития радиовещания было проведено три конкурса с использованием 186 частот FM-диапазона и одной частоты УКВ-диапазона.
На первый конкурс было выставлено 55 частотных присвоений для развития общенациональных сетей, его победителем стал Общественный вещатель. На второй конкурс было предложено 109 частотных присвоений для развития радиовещания всех территориальных категорий. Третий конкурс был только для развития местной речи. Были определены победители на 155 частотных присвоениях.
По результатам трех конкурсов 84 частоты получила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ), в том числе радиопрограммы Украинского радио, Радио "Луч" и Радио "Культура".
16 частот получили пять общенациональных вещателей, семь частот FM-диапазона и одну УКВ-частоту получили четыре региональных компании. 29 частот дополнительно получили 15 местных компаний и 10 частот получили девять новых компаний.
Конкурс на цифровое эфирное вещание, итоги которого подведены в конце октября, предлагал частоты в 43 населенных пунктах 17 областей Украины. Он позволил определить 37 победителей, среди которых 18 телерадиоорганизаций, осуществляющих аналоговое вещание, девять региональных и четыре местных телерадиоорганизации, шесть новых местных телерадиоорганизаций.
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