В течение двух-пяти месяцев будет рост преступности - Монастырский

С начала полномасштабной войны с россией общий уровень преступности в Украине упал, однако в ближайшие месяцы он может вырасти из-за кризиса. Об этом заявил в эфире телемарафона глава МВД Денис Монастырский.
По словам Монастырского, в первые месяцы полномасштабного вторжения рф уровень преступности почти по всем категориям упал наполовину, однако появилась абсолютно новая категория - военные преступления. Также из-за войны есть рост тяжких и особо тяжких преступлений из-за действий российских оккупантов.
Также Монастырский ожидает роста количества угонов транспортных средств и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Напомним, Министерство внутренних дел провело опрос граждан в мобильном приложении Дия касательно ношения огнестрельного оружия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии