В течение двух-пяти месяцев будет рост преступности - Монастырский

08:01 14 августа Киев, Украина

С начала полномасштабной войны с россией общий уровень преступности в Украине упал, однако в ближайшие месяцы он может вырасти из-за кризиса. Об этом заявил в эфире телемарафона глава МВД Денис Монастырский.

По словам Монастырского, в первые месяцы полномасштабного вторжения рф уровень преступности почти по всем категориям упал наполовину, однако появилась абсолютно новая категория - военные преступления. Также из-за войны есть рост тяжких и особо тяжких преступлений из-за действий российских оккупантов.

"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. Также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по некоторым категориям преступлений. В первую очередь, речь идет о кражах. Очевидно, когда происходит падение экономики, то количество таких преступлений увеличивается", - сказал глава МВД.

Также Монастырский ожидает роста количества угонов транспортных средств и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Напомним, Министерство внутренних дел провело опрос граждан в мобильном приложении Дия касательно ношения огнестрельного оружия.