В связи с похолоданием в Украине возросло потребление электроэнергии

12:43 08 февраля Киев, Украина

По Украине вырос уровень потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха, наибольший дефицит наблюдается в вечернее время.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", после аварийного ремонта оборудования включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе.

Также выросла генерация из возобновляемых источников энергии. В то же время один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.
 
"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы", - говорится в сообщении.
 
"Имеющийся объем выработанной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - пояснили в компании.