В связи с похолоданием в Украине возросло потребление электроэнергии

"Имеющийся объем выработанной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - пояснили в компании.