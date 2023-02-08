В связи с похолоданием в Украине возросло потребление электроэнергии

По Украине вырос уровень потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха, наибольший дефицит наблюдается в вечернее время.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго", после аварийного ремонта оборудования включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе.
Также выросла генерация из возобновляемых источников энергии. В то же время один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго", после аварийного ремонта оборудования включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе.
Также выросла генерация из возобновляемых источников энергии. В то же время один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.
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