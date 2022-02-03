В Святошинском районе высадили полсотни деревьев

17:06 31 Январь Киев, Украина





Зеленые насаждения появились в следующих В Святошинском районе Киева высадили 50 деревьев, сообщают в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений (КП УЗН) района. Это декоративные вишни, ели, сосны, клены и робинии.Зеленые насаждения появились в следующих скверах:

8 декоративных вишен высадили на бульваре Академика Вернадского, 63а;

5 елей и 9 сосен в сквере на улице Крамского, 10;

10 кленов на улице Ирпенской;

18 рабочих на улице Чернобыльской, 12.

Лучшим временем для высадки деревьев считаются весной и осенью, но зимой также можно это делать, объясняют в КП УЗН Святошинского района. В холодное время дерево находится в состоянии покоя, поэтому и питательных веществ ему нужно

меньше.

Чтобы высадить дерево зимой, нужно соблюдать несколько условий. Саженцы должны быть взрослыми (от 7 лет), морозостойкими и иметь сформированную корневую систему. Их высаживают с замороженным земляным комом.