В Сумах ввели новые карантинные ограничения

15:47 05 Апрель Киев, Украина

Жителям Сум усилили карантинные ограничения, согласно новым правилам запрещается передвигаться по центральным улицам города без масок.

Также запрещено собираться в парках и на спортивных площадках при участии более трех человек, рассказал мэр города Александр Лысенко.

Ситуация с инфицированными коронавирусом сумчанами усложняется. В частности, ежедневный прирост больных превышает показатели, которые ранее фиксировались в течение недели. Поэтому в городе решили ввести более жесткие меры.