В Сумах ввели новые карантинные ограничения

15:47 05 Апрель Киев, Украина

Жителям Сум усилили карантинные ограничения, согласно новым правилам запрещается передвигаться по центральным улицам города без масок. 
 
Также запрещено собираться в парках и на спортивных площадках при участии более трех человек, рассказал мэр города Александр Лысенко.
 
Ситуация с инфицированными коронавирусом сумчанами усложняется. В частности, ежедневный прирост больных превышает показатели, которые ранее фиксировались в течение недели. Поэтому в городе решили ввести более жесткие меры.
"Записывайте: Харьковский мост, Главпочтамт, Соборная, пл. Независимости, район «Макдональдса», мост на Горького, мост на проспект Шевченко, перекресток 9 мая и Набережной р. Стрелка, ЦУМ — люди должны понять, что в центре города они не пройдут без маски", - сказал он.
 