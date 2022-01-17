В Сумах вынесен максимальный штраф в размере 25,5 тыс. грн за подделку covid-сертификата

09:30 17 Январь Киев, Украина

Ковпаковский районный суд Сум признал виновным местного жителя в сбыте поддельного официального документа и назначил 25,5 тыс. грн штрафа.



У обвиняемого возник умысел по поводу незаконного обогащения за счет сбыта поддельных сертификатов вакцинации от острой респираторной болезни Covid-19. Для этого мужчина подыскал себе подельника. В то же время роль обвиняемого заключалась в том, что он будет искать людей, которые по личным соображениям не желали вакцинироваться от Covid-19 и предлагать им услуги по изготовлению поддельных сертификатов на их имя. А также будут вносить сведения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения без проведения прививки и за денежное вознаграждение.



В начале октября прошлого года обвиняемый нашел клиента, который через Telegram направил ему копию загранпаспорта. На следующий день мужчина перевел 2,8 тыс. грн на банковскую карту. Через несколько дней был готов covid-сертификат, в котором незаконно использовались данные клинической больницы Святого Пантелеймона Сумского городского совета, штамп и подпись врача.



19 октября обвиняемый, находясь возле магазина «Феерия» на ул. Горького в Сумах передал клиенту поддельный международный сертификат вакцинации.



Прокуратура Сум признала мужчину виновным. Стороны согласовали наказание в виде штрафа в 25,5 тыс. грн. После этого договор утвердил суд.



Стоит отметить, что украинские суды назначают штрафы за фальшивые covid-сертификаты, в среднем, от 680 грн до 5 тыс. грн.



Отметим , в Днепропетровской области владелица фальшивого covid-свидетельства получила наказание в виде одного года ограничения свободы, которое суд заменил на год испытательного срока. Обвиняемая приобрела у неизвестного поддельное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Фейковый документ женщина использовала для получения права беспрепятственно посещать заведения общепита (бары, рестораны, кафе и т.д.).



Кроме этого, инструктор почтовой связи Волынской дирекции АО «Укрпочта» признан виновным в пособничестве по подделке медицинских документов и назначен три года тюрьмы, заменившие год испытательного срока. По данным следствия, в течение февраля-марта 2021 года обвиняемое в сговоре с неустановленным досудебным расследованием лицом изготовили около 60 фальшивых медицинских справок с отрицательными ПЦР-тестами на Covid. Для этого работница почты делала копии паспортов потенциальных клиентов и через мобильное приложение Viber сбрасывала сообщника.