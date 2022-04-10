В субботу, 9 апреля, будут работать десять гуманитарных коридоров

10:50 09 апреля Киев, Украина

Спасти как можно больше граждан – главная задача украинского правительства. Поэтому, рискуя жизнями на восток едут гуманитарные конвои, а на запад движутся эвакуационные поезда. На субботу, 9 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область - Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область - эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

будет проходить на собственном транспорте и автобусами. Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье - место сборов: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье - место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье - в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут - место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут - место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут - место сборов: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут - место сборов: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Напомним, что после обстрела вокзала Краматорска, жителей города будут эвакуировать автобусами в Днепр.