В субботу, 9 апреля, будут работать десять гуманитарных коридоров

10:50 09 апреля Киев, Украина

Спасти как можно больше граждан – главная задача украинского правительства. Поэтому, рискуя жизнями на восток едут гуманитарные конвои, а на запад движутся эвакуационные поезда. На субботу, 9 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

  • Донецкая область - Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
  • Запорожская область - эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье - место сборов: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье - место сбора автомобилей объявят местные власти.
  • Мелитополь – Запорожье - в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
  • Луганская область:
  • Северодонецк – Бахмут - место собрания: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут - место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут - место сборов: ул. Первомайская, 42
  • с. Горное – Бахмут - место сборов: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Напомним, что после обстрела вокзала Краматорска, жителей города будут эвакуировать автобусами в Днепр.

 