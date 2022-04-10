В субботу, 9 апреля, будут работать десять гуманитарных коридоров

Спасти как можно больше граждан – главная задача украинского правительства. Поэтому, рискуя жизнями на восток едут гуманитарные конвои, а на запад движутся эвакуационные поезда. На субботу, 9 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
- Донецкая область - Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
- Запорожская область - эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье - место сборов: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье - место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь – Запорожье - в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
- Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут - место собрания: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут - место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут - место сборов: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут - место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Напомним, что после обстрела вокзала Краматорска, жителей города будут эвакуировать автобусами в Днепр.
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