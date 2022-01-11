В столице зацвели тюльпаны в честь Героев Небесной Сотни

В честь мужества украинского народа во время Революции достоинства, в ноябре прошлого года было высажено 100 тысяч тюльпанов.
Сегодня на центральных площадях столицы - на майдане Незалежности и Михайловской площади - они расцвели.
Об этом сообщил директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король в Фейсбуке.
Почетный консул во время высадки тюльпанов объяснил, что он восхищается мужеством украинского народа во время Революции достоинства. И 100 тысяч тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.
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