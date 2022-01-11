В столице зацвели тюльпаны в честь Героев Небесной Сотни

19:13 03 Май Киев, Украина

В честь мужества украинского народа во время Революции достоинства, в ноябре прошлого года было высажено 100 тысяч тюльпанов.

Сегодня на центральных площадях столицы - на майдане Незалежности и Михайловской площади - они расцвели.

Об этом сообщил директор КО «Киев зеленстрой» Алексей Король в Фейсбуке.

"Тот случай, когда ни фото, ни видео не передадут всю красоту. Надо видеть ... Спасибо нашему другу, Почетному Консулу Украины в Амстердаме, Эмиль де Севрен Жакет за такой подарок", - говорится в сообщении.

Почетный консул во время высадки тюльпанов объяснил, что он восхищается мужеством украинского народа во время Революции достоинства. И 100 тысяч тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.