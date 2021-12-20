В столице в центре изменено движение троллейбусов. Где и почему

11:00 17 Декабрь Киев, Украина

На бульваре Тараса Шевченко вблизи Бессарабской площади продолжаются аварийно-восстановительные работы в связи с повреждением водопроводной сети.

В этой связи движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Леонтовича.