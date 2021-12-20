В столице в центре изменено движение троллейбусов. Где и почему

11:00 17 Декабрь Киев, Украина

На бульваре Тараса Шевченко вблизи Бессарабской площади продолжаются аварийно-восстановительные работы в связи с повреждением водопроводной сети.
 
В этой связи движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Леонтовича.
 
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Перенесен маршрут разворота троллейбусов по улице Леонтовича.

«Киевводоканал» информирует , что на утро 17 декабря выполнена санация бестраншейным методом водопроводной сети диаметром 50 мм длиной 55 м. В настоящее время начаты работы по благоустройству.

Но водоснабжение офисных помещений на бульваре Шевченко, 2/54 пока не восстановлено, для этого необходима замена подводных, работы будут выполняться на тротуаре.

Кроме того, 17 декабря без водоснабжения осталось офисное помещение по бульвару Шевченко, 3. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.

Напомним, 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, 1-3 произошло повреждение водопроводной сети диаметром 80 мм на проезжей части с провалом. К утру 13 декабря повреждение водопровода было ликвидировано .

16 декабря утром стало известно, что на бульваре Шевченко в центре Киева из- за повторного риска обвала покрытия ограничено движение транспорта. Бригада «Киевводоканала» проводят ремонтные работы и раскопали два котлована посреди дороги . 