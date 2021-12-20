В столице в центре изменено движение троллейбусов. Где и почему

На бульваре Тараса Шевченко вблизи Бессарабской площади продолжаются аварийно-восстановительные работы в связи с повреждением водопроводной сети.
В этой связи движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Леонтовича.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпасстранс».
Перенесен маршрут разворота троллейбусов по улице Леонтовича.
«Киевводоканал» информирует , что на утро 17 декабря выполнена санация бестраншейным методом водопроводной сети диаметром 50 мм длиной 55 м. В настоящее время начаты работы по благоустройству.
Но водоснабжение офисных помещений на бульваре Шевченко, 2/54 пока не восстановлено, для этого необходима замена подводных, работы будут выполняться на тротуаре.
Кроме того, 17 декабря без водоснабжения осталось офисное помещение по бульвару Шевченко, 3. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.
Напомним, 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, 1-3 произошло повреждение водопроводной сети диаметром 80 мм на проезжей части с провалом. К утру 13 декабря повреждение водопровода было ликвидировано .
16 декабря утром стало известно, что на бульваре Шевченко в центре Киева из- за повторного риска обвала покрытия ограничено движение транспорта. Бригада «Киевводоканала» проводят ремонтные работы и раскопали два котлована посреди дороги .
Перенесен маршрут разворота троллейбусов по улице Леонтовича.
«Киевводоканал» информирует , что на утро 17 декабря выполнена санация бестраншейным методом водопроводной сети диаметром 50 мм длиной 55 м. В настоящее время начаты работы по благоустройству.
Но водоснабжение офисных помещений на бульваре Шевченко, 2/54 пока не восстановлено, для этого необходима замена подводных, работы будут выполняться на тротуаре.
Кроме того, 17 декабря без водоснабжения осталось офисное помещение по бульвару Шевченко, 3. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.
Напомним, 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, 1-3 произошло повреждение водопроводной сети диаметром 80 мм на проезжей части с провалом. К утру 13 декабря повреждение водопровода было ликвидировано .
16 декабря утром стало известно, что на бульваре Шевченко в центре Киева из- за повторного риска обвала покрытия ограничено движение транспорта. Бригада «Киевводоканала» проводят ремонтные работы и раскопали два котлована посреди дороги .
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