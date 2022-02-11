В столице установили 29-ю мини-скульптуру туристического проекта "Шукай"

В Киеве установили мини-скульптуру в виде бронзового сердца, посвященную выдающемуся хирургу Николаю Амосову.
Скульптура расположена на здании по улице Богдана Хмельницкого, где жил выдающийся хирург.
Как отметила инициатор проекта Юлия Бевзенко, работа над скульптурой продолжалась 5 месяцев. Скульптор Юрий Белявский консультировался с врачами относительно того, каким должно быть сердце, миниатюру дважды переделывали. Изначально планировалось установить рядом со скульптурой встроенный динамик, из которого должны были раздаваться звуки сердцебиения. Но из-за большой шумовой нагрузки на улице было решено установить в миниатюре вибромотор, и теперь, если приложить к ней ладонь, можно почувствовать сердцебиение.
Николай Амосов первым в Украине начал проводить операции на сердце, собственноручно сконструировал аппарат искусственного кровообращения. В целом разработал более 20 медицинских приборов. В 1965 году совершил настоящий прорыв в мировой медицине - успешно укрыл протез сердечного клапана с антитромботическим покрытием. Позже такие протезы начали устанавливать во всем мире.
Впервые в проект "Шукай" есть полноценный дубликат скульптурки - на фасаде Национального института сердечно-сосудистой хирургии, основанного Николаем Амосовым (улица Амосова, 6).
Всего за три года проекта в столице установили уже 29 скульптурок "Шукай", посвященных символам столицы и выдающимся киевлянам. Среди них - золотая туфелька Сержа Лифаря, часы Пьера Брульона, вертолет Сикорского по ранним чертежам. У каждой миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать ее историю. Созданные интерактивные карты и экскурсионные маршруты, чтобы люди легко их находили.
В этом году в планах установка еще как минимум пяти новых скульптурок.
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