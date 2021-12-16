В столице установили два поста мониторинга воздуха

В двух районах Киева - Дарницком и Днепровском, установили современную систему контроля качества воздуха.
Еще три планируют установить до конца года в Печерском, Оболонском и Соломенском районах.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.
Посты разместили на улице Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1.
По словам Кличко, оборудование и программное обеспечение на этих постах соответствует европейским стандартам, в частности директивам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Системы с аналогичным принципом работы работают также в ряде европейских городов, в частности Лондоне, Париже и Мюнхене.
Система измеряет более 10 показателей, в частности диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль.
Все эти данные находятся в открытом доступе. Показатели можно увидеть в режиме онлайн на карте, размещенной на сайте КГГА.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.
Посты разместили на улице Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1.
По словам Кличко, оборудование и программное обеспечение на этих постах соответствует европейским стандартам, в частности директивам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Системы с аналогичным принципом работы работают также в ряде европейских городов, в частности Лондоне, Париже и Мюнхене.
Система измеряет более 10 показателей, в частности диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль.
Все эти данные находятся в открытом доступе. Показатели можно увидеть в режиме онлайн на карте, размещенной на сайте КГГА.
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