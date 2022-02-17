В столице Турции появится "украинская" улица

В столице Турции Анкаре появится улица, названная в честь украинского ученого Агатангела Крымского, а в центре Анкары откроют Украинский парк.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Также, по словам посла, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.
Агафангел Ефимович Крымский (3 января 1871-25 января 1942) - украинский, крымскотатарский и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, в том числе арабист, исламовед, тюрколог и иранист, один из основателей Академии наук Украины при гетьмане Скоропадском. Имел крымскотатарские корни и идентифицировал себя крымским татарином. Владел, по меньшей мере, 16 живыми и классическими языками, по некоторым источникам, почти 60 языками. Известен также как филателист.
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