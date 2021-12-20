В столице с приходом зимы начали работу пункты обогрева (адреса)

В связи с приходом зимы и ухудшением погодных условий в столице приступили к работе временные пункты обогрева, где каждый желающий может согреться и и выпить горячего чая. Пока погодные условия нельзя назвать суровыми, пункты обогрева работают с утра и до вечера, но с приходом морозов будет введено круглосуточное дежурство.
Временные пункты обогрева будут работать с 1 декабря 2021 по 1 апреля 2022 года.
Временные пункты обогрева функционируют в рабочие дни по адресу:
ул. Беретти, 18; Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района с 9:00 до 18:00;
ул. Каштановая, 8-Г, ЖЭД No 308, с 8:00 до 17:00;
ул. Киото, 11, ЖЭД No301, 8:00 до 17:00.
Временные пункты обогрева будут работать с 1 декабря 2021 по 1 апреля 2022 года.
Временные пункты обогрева функционируют в рабочие дни по адресу:
ул. Беретти, 18; Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района с 9:00 до 18:00;
ул. Каштановая, 8-Г, ЖЭД No 308, с 8:00 до 17:00;
ул. Киото, 11, ЖЭД No301, 8:00 до 17:00.
В период ухудшения погодных условий, в частности при резком понижении температуры воздуха, пункт обогрева будет работать круглосуточно.
Все нуждающиеся в помощи (в том числе бездомные) имеют возможность отдохнуть, согреться, выпить горячего чая и, при необходимости, получить теплую одежду.
«Уважаемые жители Деснянского района! В случае обнаружения лиц, которым необходима указанная помощь, подскажите адрес пункта, потому что люди, ради которых и открыты такие пункты обогрева, просто не имеют возможности прочитать об их расположении в интернете, на телевидении. Не будьте равнодушны к тем, кто рядом и нуждается в нашей помощи!» – призывают чиновники Деснянской РГА.
Напомним, в ночь на 1 декабря в Киеве заснежило . По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 1-3 тепла.
Все нуждающиеся в помощи (в том числе бездомные) имеют возможность отдохнуть, согреться, выпить горячего чая и, при необходимости, получить теплую одежду.
«Уважаемые жители Деснянского района! В случае обнаружения лиц, которым необходима указанная помощь, подскажите адрес пункта, потому что люди, ради которых и открыты такие пункты обогрева, просто не имеют возможности прочитать об их расположении в интернете, на телевидении. Не будьте равнодушны к тем, кто рядом и нуждается в нашей помощи!» – призывают чиновники Деснянской РГА.
Напомним, в ночь на 1 декабря в Киеве заснежило . По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 1-3 тепла.
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