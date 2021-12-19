В столице разработали инклюзивный туристический маршрут

17:18 13 Апрель Киев, Украина

В ближайшем будущем люди с инвалидностью смогут прогуляться улочками украинской столицы и ознакомиться с ее достопримечательностями.



Как сообщили в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение № 862.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", - сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда