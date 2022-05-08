В столице прошли первые репетиции к параду на День Независимости. ФОТО

16:30 04 августа Киев, Украина

Вчера на взлетной полосе ГП Антонов прошли первые репетиции ко Дню Независимости, военнослужащие провели ознакомление не только с новым расчетом, но и смогли применить в деле новый строевой шаг.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.



Сообщается, что была проведена первая репетиция расчетов к параду войск по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины. На взлетную полосу ГП Антонов съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.



"Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу 4 "коробки": военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона Почетного Караула, кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии", - говорится в сообщении.



Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основное отличие состоит в том, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 сантиметров.