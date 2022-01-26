В столице презентуют детскую книгу-фэнтези, напечатанную шрифтом Брайля

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Во время презентации дети с нарушениями зрения, которые прочитали эту книгу, расскажут о своих впечатлениях от "Легенды Волшебнолесья" шрифтом Брайля — насколько



Детская книга "Легенды Волшебнолесья" в жанре фэнтези создана на основе одноименного киносценария Заслуженного артиста Украины Виктора Андриенко и известной сценаристки и писательницы Елены Шульги. 2 февраля в 12:00 в Киевской городской государственной администрации состоится презентация книги-фэнтези "Легенды Волшебнолесья" и ее версии для незрячих детей, напечатанную шрифтом Брайля.Во время презентации дети с нарушениями зрения, которые прочитали эту книгу, расскажут о своих впечатлениях от "Легенды Волшебнолесья" шрифтом Брайля — насколько книга тактильна и понятна для незрячих людей. Экземпляры передадут детским библиотекам Киева и библиотеке специализированной общеобразовательной школы No5 им. Я. П. Батюка.Детская книга "Легенды Волшебнолесья" в жанре фэнтези создана на основе одноименного киносценария Заслуженного артиста Украины Виктора Андриенко и известной сценаристки и писательницы Елены Шульги.

Это приключенческая сказка для детей. Суровый, мужественный и загадочный Воин и веселый, болтливый мольфар Болта, по прихоти судьбы, становятся охранниками бдительного мальчишки Марека, даже не подозревая, что от этого ребенка зависит спасение всего Мира. Отныне они и их друзья будут противостоять мощным силам зла.