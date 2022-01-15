В столице появится "Городской детский кардиологический центр"

17:53 03 Сентябрь Киев, Украина

В КГТА приняли решение о создании Коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской детский кардиологический центр".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Депутаты Киевсовета поддержали создание в столице коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской детский кардиологический центр". За соответствующий проект решения проголосовали 76 депутатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость создания такого заведения в городе возникла давно. Сейчас в Киеве отсутствует соответствующее профильное заведение, поэтому лечить маленьких киевлян можно в учреждениях здравоохранения государственной формы собственности на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить профильную медицинскую помощь.



Так, основное заведение, где можно получить специализированную высокопрофессиональную медицинскую помощь - государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины". В общем, около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и на протяжении последних лет наблюдается ежегодное увеличение объемов оказания медицинской помощи.



Здесь консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и проводят кардиохирургические операции в случае необходимости.



Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.