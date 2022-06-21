В столице появилась мини-скульптура "Призрак Киева"

15:12 21 июня Киев, Украина





Создатели проекта говорят, что поверье мини-скульптуры: «Меня коснись – победу приблизь». В рамках проекта «Ищи!» в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 56-А установили бронзовую мини-скульптуру "Призрака Киева".Создатели проекта говорят, что поверье мини-скульптуры: «Меня коснись – победу приблизь».

«Это такой важный образ для нас, украинцев. Он дает надежду и чувство защищенности, ведь над нашими головами есть смелые и такие искусные воины», – рассказала автор проекта «Ищи!» Юлия Бевзенко.

Возле миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать больше о символах Киева. Всего в Киеве уже установлено 37 бронзовых минискульптур от проекта «Ищи!».