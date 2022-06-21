В столице появилась мини-скульптура "Призрак Киева"

В рамках проекта «Ищи!» в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 56-А установили бронзовую мини-скульптуру "Призрака Киева".
Создатели проекта говорят, что поверье мини-скульптуры: «Меня коснись – победу приблизь».
Создатели проекта говорят, что поверье мини-скульптуры: «Меня коснись – победу приблизь».
Возле миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать больше о символах Киева. Всего в Киеве уже установлено 37 бронзовых минискульптур от проекта «Ищи!».
Стоит отметить, что "Призрак Киева" не является конкретным человеком, хоть это прозвище некоторые приписывают погибшему летчику-профессионалу, майору и Герою Украины Степану Тарабалка. "Призрак" представляет собой супергеройскую легенду и, по факту, сборный образ всех пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо Киева.
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