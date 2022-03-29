В столице открыты 14 пляжей, на некоторых из них купаться не рекомендуется

10:16 01 июля Киев, Украина

В столице на сегодняшний день открыты 14 пляжей, 9 из которых отмечены международной экологической наградой, но есть и нерекомендованные к посещению пляжи.
 
 
Об этом сообщается на сайте КГГА.

Отмечается, что в Днепровском районе для киевлян работают девять пляжей: Молодежный, Венеция, Предместная Слободка, Золотой, Детский, Радуга, Тельбин, Центральный, Радуга.

В Оболонском районе открыты два пляжа – Вербный и Пуща-Водица.

В Деснянском районе также два пляжа – Водоворот и Троещина.

А в Голосеевском районе работает пляж Галерная.

По состоянию на 30 июня, в столице временно не рекомендуется купаться на пляжах Радуга, Тельбин, Вербное, Пуща-Водица, Троещина. Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды.

Международную экологическую награду Голубой флаг в 2021 году получили девять городских пляжей: Детский, Золотой, Пуща-Водица, Радуга, Венеция, Молодежный, Галерная, Водоворот и Троещина.

Пляжи с такой отметкой вносятся в лист международной туристической организации как рекомендуемые для посещения и соответствуют 33 критериям.