В столице открыли туринфоцентр, где можно купить туристический продукт Kyiv Pie

19:16 17 июня Киев, Украина

Киеве открыли туристско-информационный центр, где гости города смогут приобрести новый уникальный гастрономический продукт Kyiv Pie.

Инфоцентр расположен на углу Европейской площади со стороны улицы Крещатик, возле гостиницы «Дніпро», рассказали в Управлении туризма и промоций Киевской городской госадминистрации.

«Мы представили в марте месяце эту идею, представили наш пирог. Сегодня мы уже начинаем продажу. Мы считаем, что это локация, которая будет интересна для туристов. Идея - популяризация киевской продукции. Наша цель – увеличить туристический поток. Мы надеемся, что у нас будет спрос», – рассказала начальница Управления туризма, автор идеи Марина Радова.

Она отметила, что в таких туристических центрах, помимо пирога, можно купить еще и различные сувениры.

По ее словам, сначала такой пирог будет продаваться на одной локации, и если на него будет спрос, то его будут продавать и в других туристско-информационных центрах по Киеву.

Вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко рассказал, что пирог можно будет приобрести с разными начинками: корнеплодами, грибами, рыбой, мясом, яблоками. Он отметил, что пироги привозят в туристический центр в замороженном состоянии, а потом их там на месте выпекают.



Глава Ассоциаций гастрономического туризма Украины Алексей Волков добавил, что пирог с любой начинкой стоит 33 гривны. Продают его также и в некоторых ресторанах Киева, а со временем их возможно будут продавать и в кафе.