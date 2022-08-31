В столице открыли консультационный центр Омбудсмена для родственников детей, незаконно вывезенных из Украины

16:44 18 августа Киев, Украина

В Киеве заработал консультационный центр Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, куда могут обращаться родные детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец .

По его словам, этот центр – не обычное государственное учреждение, а заведение с неформальной атмосферой, где люди смогут свободно говорить о своей проблеме.
“Для нас это долгожданный проект. Вопрос детей для нашего государства является приоритетным. Из-за агрессии рф у нас есть сотни погибших, тысячи раненых, у нас десятки тысяч незаконно депортированных детей. Мы делаем все, чтобы они возвращались. Каждый ребенок – это отдельная история. По каждой семье нужно работать”, – отметил Лубинец.
Именно для этого решили создать неформальное пространство, чтобы посетители не чувствовали себя как в офисе.

Омбудсмен добавил, что такой центр в Украине – первый. Некоторое время он будет работать как пилотный. Позже такие заведения откроют в каждой области, чтобы родственники детей, вывезенных из Украины, могли обратиться за комплексной помощью.

Центр заработал в рамках информационно-коммуникационного портала Дети войны. Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что если у кого-то возникают проблемы с пользованием порталом, они могут обратиться в центр за консультацией.
"Консультационный центр – именно то место, где люди получат живое общение. Возможно, у кого-то не получается воспользоваться порталом Дети войны. Здесь они смогут сразу получить консультацию. Потому что наши дети и их семьи нуждаются в поддержке", – сказала она.
Центр расположен по улице Институтской, 21/8.