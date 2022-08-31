В столице открыли консультационный центр Омбудсмена для родственников детей, незаконно вывезенных из Украины

В Киеве заработал консультационный центр Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, куда могут обращаться родные детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец .
По его словам, этот центр – не обычное государственное учреждение, а заведение с неформальной атмосферой, где люди смогут свободно говорить о своей проблеме.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец .
По его словам, этот центр – не обычное государственное учреждение, а заведение с неформальной атмосферой, где люди смогут свободно говорить о своей проблеме.
Именно для этого решили создать неформальное пространство, чтобы посетители не чувствовали себя как в офисе.
Омбудсмен добавил, что такой центр в Украине – первый. Некоторое время он будет работать как пилотный. Позже такие заведения откроют в каждой области, чтобы родственники детей, вывезенных из Украины, могли обратиться за комплексной помощью.
Центр заработал в рамках информационно-коммуникационного портала Дети войны. Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что если у кого-то возникают проблемы с пользованием порталом, они могут обратиться в центр за консультацией.
Центр расположен по улице Институтской, 21/8.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии