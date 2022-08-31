В столице открыли консультационный центр Омбудсмена для родственников детей, незаконно вывезенных из Украины

16:44 18 августа Киев, Украина





Об этом сообщил



По его словам, этот центр – не обычное государственное учреждение, а заведение с неформальной атмосферой, где люди смогут свободно говорить о своей проблеме. В Киеве заработал консультационный центр Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, куда могут обращаться родные детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины.Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец .По его словам, этот центр – не обычное государственное учреждение, а заведение с неформальной атмосферой, где люди смогут свободно говорить о своей проблеме.

“Для нас это долгожданный проект. Вопрос детей для нашего государства является приоритетным. Из-за агрессии рф у нас есть сотни погибших, тысячи раненых, у нас десятки тысяч незаконно депортированных детей. Мы делаем все, чтобы они возвращались. Каждый ребенок – это отдельная история. По каждой семье нужно работать”, – отметил Лубинец.

Именно для этого решили создать неформальное пространство, чтобы посетители не чувствовали себя как в офисе.



Омбудсмен добавил, что такой центр в Украине – первый. Некоторое время он будет работать как пилотный. Позже такие заведения откроют в каждой области, чтобы родственники детей, вывезенных из Украины, могли обратиться за комплексной помощью.



Центр заработал в рамках информационно-коммуникационного портала Дети войны. Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что если у кого-то возникают проблемы с пользованием порталом, они могут обратиться в центр за консультацией.

"Консультационный центр – именно то место, где люди получат живое общение. Возможно, у кого-то не получается воспользоваться порталом Дети войны. Здесь они смогут сразу получить консультацию. Потому что наши дети и их семьи нуждаются в поддержке", – сказала она.

Центр расположен по улице Институтской, 21/8.