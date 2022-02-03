В столице откроют музей народного художника Украины Ивана Марчука

Кличко пообещал обустроить персональный музей для художественных картин известного украинца Ивана Марчука.
Об этом передает пресс-служба КГГА со ссылкой на главу КГГА.
Напомним, 12 мая народный художник Украины Иван Марчук празднует свое 85-летие.
Марчук - один из выдающихся современных украинских художников, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства.
В активе художника около 5000 картин. За полвека творческой деятельности он имел более 150 монографических выставок и принял участие в 100 коллективных экспозициях в Украине и за ее пределами.
Марчук - один из выдающихся современных украинских художников, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства.
В активе художника около 5000 картин. За полвека творческой деятельности он имел более 150 монографических выставок и принял участие в 100 коллективных экспозициях в Украине и за ее пределами.
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