В столице откроют музей народного художника Украины Ивана Марчука

07:56 13 Май Киев, Украина

Кличко пообещал обустроить персональный музей для художественных картин известного украинца Ивана Марчука.

Об этом передает пресс-служба КГГА со ссылкой на главу КГГА.

"Убежден, что лучшим чествованием таланта выдающегося художника должен стать персональный музей Ивана Марчука в Киеве . Городские власти нашли в исторической части столицы помещение для обустройства музея и после получения коллекции работ от художника мы готовы начать соответствующие работы", - сообщил Кличко.

Напомним, 12 мая народный художник Украины Иван Марчук празднует свое 85-летие.



Марчук - один из выдающихся современных украинских художников, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства.



В активе художника около 5000 картин. За полвека творческой деятельности он имел более 150 монографических выставок и принял участие в 100 коллективных экспозициях в Украине и за ее пределами.