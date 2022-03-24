В столице ограничат скоростной режим

С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года устанавливается ограничение скорости движения до 50 км/ч на 7 участках столичных улиц.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Цель таких ограничений - снизить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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