В столице ограничат скоростной режим

20:27 30 октября Киев, Украина

С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года устанавливается ограничение скорости движения до 50 км/ч на 7 участках столичных улиц.
 
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
"С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021-го", - говорится в сообщении.
Цель таких ограничений - снизить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).