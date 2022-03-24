В столице ограничат скоростной режим

20:27 30 октября Киев, Украина

С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года устанавливается ограничение скорости движения до 50 км/ч на 7 участках столичных улиц.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА

"С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021-го", - говорится в сообщении.

Цель таких ограничений - снизить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.



Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках: