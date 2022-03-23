В столице начат капремонт фонтана-памятника "Основатели Киева"

19:27 29 октября Киев, Украина

В центре Киева на Майдане Независимости начат ремонт фонтан а "Основатели Киева", который планируют завершить к концу года.

Об этом в КП "Киевводфонд" сообщили 29 октября.

Ремонт ведет подрядчик "БудОлимпСтрой". Судя по данным электронной системы публичных закупок ProZorro, все работы коммунальному предприятию обойдутся в 1,69 млн. гривен.



Подрядчик должен до 15 декабря 2020 года отремонтировать подиум, чашу и перелив фонтана.



Фонтан "Основатели Киева" на Майдане Независимости был установлен в 2001 году во время реконструкции центральной площади столицы.