В столице начали отключать жилые дома от отопления

20:11 12 Апрель Киев, Украина

Сегодня, согласно решению властей, в столице начали отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3 тысячах домов. На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8 градусов в течение трех суток.



Также в КГГА обратили внимание на то, что какая-либо домовая громада может отключиться от отопления - принять решение в общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.



Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.