В столице начали отключать жилые дома от отопления

Сегодня, согласно решению властей, в столице начали отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА напомнили, что решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8 градусов в течение трех суток.
Также в КГГА обратили внимание на то, что какая-либо домовая громада может отключиться от отопления - принять решение в общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.
Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
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