В столице может появиться улица в честь Александра Омельченко

Киевский городской совет может переименовать одну из столичных улиц в честь покойного эксмера города Александра Омельченко.
Соответствующую инициативную на заседании Киевсовета зачитал многолетний соратник Омельченко, депутат Киевсовета Владимир Яловой.
«Я прошу в честь Александра Омельченко – Героя Украины, почетного гражданина города Киева, заслуженного строителя Украины, эксмера, народного депутата и депутата Киевсовета многих созывов – наименовать одну из улиц нашего города и увековечить память Александра Омельченко. Это будет символическим знаком должного уважения за отданные им усилия на благосостояние киевлян и строительство столицы», – сказал Яловый.
Мэр Киева Виталий Кличко дал протокольное поручение о готовящемся проекте соответствующего решения горсовета.
Напомним, Герой Украины, кавалер ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, почетный гражданин города Киева, удостоенный многих других наград, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19. В последний месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения.
Похоронили Омельченко 29 ноября на Байковом кладбище в Киеве.
Соответствующую инициативную на заседании Киевсовета зачитал многолетний соратник Омельченко, депутат Киевсовета Владимир Яловой.
«Я прошу в честь Александра Омельченко – Героя Украины, почетного гражданина города Киева, заслуженного строителя Украины, эксмера, народного депутата и депутата Киевсовета многих созывов – наименовать одну из улиц нашего города и увековечить память Александра Омельченко. Это будет символическим знаком должного уважения за отданные им усилия на благосостояние киевлян и строительство столицы», – сказал Яловый.
Мэр Киева Виталий Кличко дал протокольное поручение о готовящемся проекте соответствующего решения горсовета.
Напомним, Герой Украины, кавалер ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, почетный гражданин города Киева, удостоенный многих других наград, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19. В последний месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения.
Похоронили Омельченко 29 ноября на Байковом кладбище в Киеве.
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