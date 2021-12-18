В столице Испании появилась площадь имени Леси Украинки
17:51 05 Август Киев, Украина
Мэрия города Мадрида
присвоила площади имя великой украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.
Об этом сообщает пресс-служба посольства в среду, 5 августа.
"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сказано в сообщении.
Примечательно, что ранее испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка
- душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.
Писателя наградили Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании.
"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классической украинской литературного наследия и информации о выдающихся украинских художников в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", - резюмировали в диппредставительстве.
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