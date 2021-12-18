В столице Испании появилась площадь имени Леси Украинки

17:51 05 Август Киев, Украина

Мэрия города Мадрида присвоила площади имя великой украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в среду, 5 августа.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сказано в сообщении.

Примечательно, что ранее испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.



Писателя наградили Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании.