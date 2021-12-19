В США не будет дистанционного обучения

Несмотря на растущее число больных, смертность в США от коронавируса находится на очень низком уровне. Так, за последние несколько дней умерло около 500 человек, в то время как еще несколько недель назад США сообщали о минимум 1000 умерших ежедневно.

Снижение летальности от COVID-19 отметил и американский президент Дональд Трамп. У себя в Twitter он написал, что уровень смертности в США "почти самый низкий в мире". По его мнению, это позволяет говорить о скором возобновлении экономики и частичном снятии карантина, в частности - позволит возобновить учебный процесс уже этой осенью.