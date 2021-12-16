В США могут заблокировать TikTok

14:01 07 Июль Киев, Украина

В Вашингтоне задумались о том, чтобы ограничить работу китайского приложения TikTok , причина этому, подозрение, что Коммунистическая партия Китая Собирает данные пользователей

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что правительство действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но каких-то конкретных решений пока не принял.

"Вы можете установить TikTok, если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая", - подытожил Помпео.

Стоит отметить, что Министерство информационных технологий Индии 30 июня заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе TikTok. По мнению министерства, работа этих приложений наносит ущерб "суверенитету и целостности Индии", а также угрожает безопасности страны и общественному порядку.



Также в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности приложение постановили заблокировать в Гонконге.



Ранее власти Китая оштрафовали видеосервис Xigua, который принадлежит компании-владельцу социальной сети TikTok ByteDance, за то, что он отходит "от основных ценностей социализма".