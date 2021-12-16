В США могут заблокировать TikTok

В Вашингтоне задумались о том, чтобы ограничить работу китайского приложения TikTok, причина этому, подозрение, что Коммунистическая партия Китая Собирает данные пользователей
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что правительство действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но каких-то конкретных решений пока не принял.
Стоит отметить, что Министерство информационных технологий Индии 30 июня заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе TikTok. По мнению министерства, работа этих приложений наносит ущерб "суверенитету и целостности Индии", а также угрожает безопасности страны и общественному порядку.
Также в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности приложение постановили заблокировать в Гонконге.
Ранее власти Китая оштрафовали видеосервис Xigua, который принадлежит компании-владельцу социальной сети TikTok ByteDance, за то, что он отходит "от основных ценностей социализма".
Также в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности приложение постановили заблокировать в Гонконге.
Ранее власти Китая оштрафовали видеосервис Xigua, который принадлежит компании-владельцу социальной сети TikTok ByteDance, за то, что он отходит "от основных ценностей социализма".
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