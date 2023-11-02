В список из 600 человек на эвакуацию из сектора Газа не внесли украинцев

В четверг возможностью покинуть сектор Газа через пункт пропуска "Рафах" могут воспользоваться около 600 человек, соответствующий список опубликовало в Facebook контролируемое ХАМАС "главное управление пограничных переходов и границ" в секторе Газа.
В нем содержатся фамилии и паспортные данные иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, которые утром в четверг должны прибыть в пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.
Наибольшую часть списка – 400 человек – составляют владельцы паспорта Соединенных Штатов. Кроме того, в четверг покинуть сектор Газа могут граждане Бельгии, Нидерландов, Северной Македонии, Италии, Греции, Хорватии, Венгрии, Швейцарии, Азербайджана, Шри-Ланки, Бахрейна, Чада, Южной Кореи и Мексики.
Граждан Украины в списке на выезд в четверг нет.
В нем содержатся фамилии и паспортные данные иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, которые утром в четверг должны прибыть в пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.
Наибольшую часть списка – 400 человек – составляют владельцы паспорта Соединенных Штатов. Кроме того, в четверг покинуть сектор Газа могут граждане Бельгии, Нидерландов, Северной Македонии, Италии, Греции, Хорватии, Венгрии, Швейцарии, Азербайджана, Шри-Ланки, Бахрейна, Чада, Южной Кореи и Мексики.
Граждан Украины в списке на выезд в четверг нет.
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